Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan hükümlü cezaevine gönderildi
Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Bağlar Polis Merkezi Amirliğinde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri Binali K'nin (47) kimliğini kontrol etmek istedi.
Bekçilerin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan Binali K, kovalamaca sonucunda yakalandı.
"Uyuşturucu ticareti" suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.