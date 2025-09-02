Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da "uyuşturucu ticareti" suçundan 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan aranan ve hakkında 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan T.K'nin merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir hurda deposunda saklandığını belirledi.

Ekipler, depoya düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

T.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.