Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçuna 5 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir otomobilin bagajında bulunan 11 bin 200 uyuşturucu hap nedeniyle tutuklu yargılanan iki sanığa 5 yıl 9 ay hapis cezası ve 150 bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme, suçlamaları reddeden sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin bagajında 11 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu yargılanan 2 sanığa 5 yıl 9'ar ay hapis ve 150'şer bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Y.Ş. ve K.Ş. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında olay günü sanık K.Ş'nin yolcu konumunda olduğu Y.Ş. idaresindeki otomobilin Serinevler Mahallesi'nde durdurulduğunu, aracın bagaj kısmında yapılan aramada uyuşturucu ve uyarıcı nitelikteki "pregabalin" etken maddesine sahip 11 bin 200 adet hapın bulunduğunu belirtti.

Savcı ayrıca uyuşturucu hapların bulunduğu 2 kutunun üzerinde sanıkların parmak izlerinin bulunduğunu, fikir ve eylem birliği içinde uyuşturucu hapların ticari amaçla taşındığını bildirerek, K.Ş. ve Y.Ş'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk hallerinin de devamına karar verilmesini istedi.

Sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl 9'ar ay hapis ve 150'şer bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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