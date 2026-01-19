Haberler

Dorsesinde uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü ve sahibinin cezası değişmedi

Güncelleme:
Adana'da bir tırda ele geçirilen 6 kilo 450 gram sentetik uyuşturucudan dolayı sürücü H.S. 5 yıl, tır sahibi M.E.İ. ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf mahkemesinin bozma kararı sonrası yapılan yargılamada cezalarda değişiklik yapılmadı.

Adana'da dorsesinde 6 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsünün 5, sahibinin ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı hüküm, istinaf mahkemesinin bozma kararı üzerine yeniden yapılan yargılamada değişmedi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar tutuklu tır sahibi M.E.İ. ve tutuksuz sürücü H.S. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı'ndaki polis kontrol noktasında durdurulan tırda 6 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklardan H.S, savunmasında, "Tırdaki uyuşturucunun asıl sahibi M.E.İ'dir. Bu kişi beni kullanmıştır. Etkin pişmanlık kapsamında verdiğim beyanlarla birlikte beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

M.E.İ. de H.S'nin iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, "Tırdaki uyuşturucuyla ilgim yok. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Suçlamaları reddediyorum." beyanında bulundu.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sanık H.S'yi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 5 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına, M.E.İ'yi ise 10 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Önceki kararını değiştirmeyen heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Dava

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince 15 Şubat 2022'de görülen karar duruşmasında, H.S'ye 5 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası, M.E.İ'ye de 10 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezası verilmişti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, "dosya üzerinde eksik inceleme yapıldığı" gerekçesiyle kararı bozmuş ve dosyayı yeniden incelenmek üzere Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
