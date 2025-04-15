Adana'da Uyuşturucu Ticareti Davasında Ceza Kararları

Adana'da polislerce durdurulan tırın dorsesindeki 23 arı kovanında 3 kilo 352 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili yargılanan tutuklu tır sürücüsüne 10 yıl 5 ay, uyuşturucuyu teslim alacağı öne sürülen tutuksuz sanığa ise 6 yıl 3 ay hapis verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık tır sürücüsü A.A. ile tutuksuz sanık F.A. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 15 Mart 2023'te A.A. idaresindeki tırın Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesindeki uygulama noktasında durdurulduğunu ve dorsede 23 arı kovanında 3 kilo 352 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti

Savcı, HTS kayıtlarına göre sanık A.A'nın uyuşturucu ticaretine ilişkin F.A. ile görüşme yaptığının tespit edildiğini, A.A'nın diğer sanık F.A. ile uyuşturucuyu Mersin'in Tarsus ilçesinde teslim etmek üzere anlaştıklarının belirlendiğini bildirerek, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmediklerini ve uyuşturucu ticareti yapmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tır sürücüsü sanık A.A'yı 10 yıl 5 ay hapis ve 70 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi. Eyleminin teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis ve 42 bin lira adli para cezasına çarptırılan F.A'nın da mevcut tutuksuzluk halinin devamı kararlaştırıldı.