Adana'da Uyuşturucu Ticareti Davası Açıldı

Adana'da tıra sakladığı uyuşturucuyu sattığı öne sürülen şoför ve uyuşturucunun alıcısı olduğu iddia edilen sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana'da, tıra sakladığı uyuşturucuyu sattığı öne sürülen şoför ve uyuşturucunun alıcısı olduğu iddia edilen sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Seyhan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan ve 18 Mart'ta tutuklanan H.K. ve M.Ç. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, ilçenin Yeni Mahalle Öğretmenler Bulvarı'nda, Diyarbakır'dan geldiği tespit edilen satıcı H.K. idaresindeki tırın beklemeye başladığı sırada alıcı M.Ç'nin otomobiliyle tırın yanına gelerek içinde 4 kilo 112 gram sentetik uyuşturucu bulunan çantayı aldığı ve yaya olarak uzaklaşmaya başladığı anlatılarak, H.K. ile M.Ç'nin bu sırada İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İddianamede, kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, deşifre olmamak için kod adı kullandıkları ve fikir ve eylem birlikteliği halinde hareket ettikleri anlatılan H.K. ve M.Ç'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

İfadelerinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.