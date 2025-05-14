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Adana'da Uyuşturucu Tacirlerine Yönelik Operasyonda 55 Tutuklama

Adana'da Uyuşturucu Tacirlerine Yönelik Operasyonda 55 Tutuklama
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Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 68 zanlıdan 55'i tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan aramalarda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 68 zanlıdan 55'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-12 Mayıs tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Aramalarda 3 kilo 116 gram sentetik uyuşturucu, 11 kilo 373 gram esrar, 465 gram kokain, 7 bin 80 uyuşturucu etkili hap ve 264 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda 68 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 55'i çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Narkotik ekiplerinin adreslerde arama yapması ve çeşitli yerlere gizlenen uyuşturucuları bulması polis kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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