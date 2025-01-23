Adana'da Uyuşturucu Suçlularına Operasyon: 10 Hükümlü Yakalandı
Adana'da narkotik suçlarla mücadele ekipleri, uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlüyü yakaladı. Operasyon sonrası hükümlüler cezaevine gönderildi.
Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuya ilişkin suçlardan 2 ila 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 10 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel