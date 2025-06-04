Adana'da Uyuşturucu Suçlularına Operasyon: 10 Firari Hükümlü Yakalandı
Adana'da uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari, gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, bir hükümlünün tavan arasında gizlenmiş olduğu anlar polis kamerasıyla kaydedildi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Adana'da haklarında uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan 10 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu kullanma" suçlarından 2 ila 15 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonlarla 10 firari hükümlüyü yakaladı.
Bir hükümlünün saklandığı tavan arasında bulunması polis kamerasınca kaydedildi.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel