Adana'da Uyuşturucu Suçlarından 39 Firari Hükümlü Yakalandı
Adana'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 firari hükümlü yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 2 ila 37 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 39 firari yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
