Adana'da uyuşturucu suçlarından aranan 28 firari hükümlü yakalandı
Adana'da uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezasına sahip 28 firari hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 2 ila 19 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 28 firari yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel