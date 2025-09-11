Haberler

Adana'da Uyuşturucu Suçlarından 23 Hükümlü Yakalandı

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 23 hükümlüyü operasyonla yakaladı. Hükümlüler, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 1 ila 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 23 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
500
