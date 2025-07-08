Adana'da Uyuşturucu Suçlarından 19 Hükümlü Yakalandı
Adana'da narkotik ekipleri, uyuşturucu suçlarından aranan 19 hükümlüyü düzenlenen operasyonlarda yakaladı. Hükümlüler, kesinleşmiş hapis cezaları ile cezaevine gönderildi.
Adana'da uyuşturucu suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan 19 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından 2 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 19 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel