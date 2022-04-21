Adana'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen 5 sanığa dava

ADANA (AA) - Adana'da, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2'si tutuklu 5 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen tutuklu E.K. ve K.F. ile tutuksuz H.Ş, F.O. ve E.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis tarafından merkez Seyhan ilçesindeki 3 ikamete düzenlenen operasyonda, sanıkların, parmak izleri de tespit edilen poşetlerde satışa hazır uyuşturucuyla yakalandıkları belirtildi.

Ekiplerin, adreslerde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ve hassas terazi de ele geçirdiği kaydedildi.

İddianamede, sanıkların, fikir ve eylem birliğiyle "kişisel kullanımı aşacak miktarda" uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, deşifre olmamak için birbirleriyle şifreli konuştukları anlatılarak, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar, iddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.