Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapıldığı Belirlenen Şahıs Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapıldığı Belirlenen Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yapılan bir operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen S.K. isimli şahıs gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada kokain ve uyuşturucu haplar ele geçirilen S.K., tutuklandı.

ADANA'da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen S.K. (25), operasyonla gözaltına alındı. Sorgusunda, "Evdeki uyuşturucuları kullanmak için bulunduruyorum. Satış yapmıyorum" diyen S.K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada S.K.'nin, Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde satış yaptığını tespit etti. Ekipler, evine yaptığı baskında S.K.'yi gözaltına aldı. Evdeki aramada 53,7 gram kokain, reçeteye tabi 23 uyuşturucu içerikli hap ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınıp, emniyete götürülen S.K., sorgusunda, "Evdeki uyuşturucuları kullanmak için bulunduruyorum. Satış yapmıyorum" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
115 yıllık köklü kulüp iflas bayrağını çekti

115 yıllık köklü kulüp iflas bayrağını çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulisleri sarsan iddia: Çerçioğlu, Özgür Özel'i mahkemeye verdi

Özlem Çerçioğlu karşı atağa geçti: Namusuma laf ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.