Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan Sanığa 10 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde sentetik uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 10 yıl 6 ay hapis ve 21 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 14 Kasım 2024'te sanığın polis ekiplerince Dağlıoğlu Mahallesi'nde evinde gece saatlerinde poşete gizlediği 6,03 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasının da dikkate alınarak M.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.D. ise hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 6 ay hapis ve 21 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.