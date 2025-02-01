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Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan İki Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yapılan operasyonda uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 54 yaşındaki Murat Ö. ve 38 yaşındaki Ethem A., tutuklandı. Şüphelilerin yanında gizlenmiş 17,87 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'da, uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'nde uyuşturucu satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, mahalle arasında uyuşturucu satan Murat Ö. (54) ve Ethem A'yı (38) suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin yanında bulunan süpürge sapının içine gizlenmiş 17,87 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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