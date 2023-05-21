Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

Uyuşturucu satan 3 zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen ve 411 gram bonzai ile yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'nde 3 zanlının uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polis bilgi üzerine mahalleye giderek zanlıları takibe başladı. Yapılan takip sonucunda zanlılar uyuşturucu satarkan polis baskın yaptı. Yapılan baskında polis Abdulselam K., Fırat U. ve Şafak S.'yi gözaltına aldı. Polis yaptığı aramada 411.18 gram bonzai ve 15 sentetik ecza uyuşturucu hap ile 21 bin lira para ele geçirdi. Polis zanlıları ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Zanlılar ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.