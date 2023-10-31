Adana'da Uyuşturucu Satıcısına Hapis Talebiyle Dava Açıldı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, polisin takip ettiği C.A.Y'nin uyuşturucuyu peçeteye sarıp satarken yakalandığı belirtildi. Sanığın yargılanmasına bir süre sonra Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

İlçenin 100. Yıl Mahallesi'nde, motosikletin gövde kısmına sakladığı uyuşturucuyu peçeteye sarıp satarken yakalanıp 4 Ağustos'ta tutuklanan C.A.Y. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında hazırlanıp mahkemece kabul edilen iddianamede, polisin takip ettiği C.A.Y'nin 100. Yıl Mahallesi'nde gece vakti yol kenarında bekleyen H.S.Ö'ye motosikletin gövde kısmına gizlediği sentetik uyuşturucuyu peçeteye sarıp satarken yakalandığı belirtildi.

C.A.Y'nin peçeteye sardığı uyuşturucuda parmak izinin tespit edildiği ve evinde hassas terazi ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık C.A.Y, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Sanığın yargılanmasına bir süre sonra Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.