Adana'da Uyuşturucu Satıcısına Hapis Cezası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezası verilmesine karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık H.İ.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın polis ekiplerince Akıncılar Mahallesi'ndeki evinde, motosikletle yanına gelen kişiye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığın evinde hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini anlatarak, H.İ.K'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık H.İ.K. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." ifadesini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı H.İ.K'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.