Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 13 yıl 9 ay hapis ve 30 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ü.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın polis ekiplerince Çelemli Mahallesi'ndeki evinde, otomobille yanına gelen 2 kişiye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile sanığa ait ikametin bahçesinde 6 kök ekili Hint kenevirinin tespit edilmesi ve benzer suçlardan sabıkalı olması da dikkate alınarak Ü.D'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Ü.D. savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Ü.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.