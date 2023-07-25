Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklu Sanığa Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan tutuklu sanık, 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık E.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evine gelen 2 kişiye sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

E.K. ise savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.