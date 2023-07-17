Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı. Polis tarafından yapılan baskında 840 gram esrar ve 45 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen ve adresinde 840 gram esrar ile 45 kök Hint keneviri ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaparak, Osman Mert Ö.'yü yakaladı. Yapılan aramada ise 840 gram esrar ve 45 kök Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Osman Mert Ö. sorgusunda, satmak için değil kullanmak için esrar ve Hint keneviri bulundurduğunu öne sürdü.

Şüpheli, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA