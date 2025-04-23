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Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Operasyonla Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Operasyonla Yakalandı
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Adana'da yapılan bir operasyonda, uyuşturucu satıcısı Emrah A. evinde yakalanarak tutuklandı. Valizinde 6 bin 48 uyuşturucu hap bulundu.

ADANA'da narkotik polisi, evine operasyon düzenlediği uyuşturucu satıcısı Emrah A.'yı (36), kaçmak isterken kapıda yakaladı. Elindeki valizde, reçeteye tabi 6 bin 48 uyuşturucu içerikli hap ele geçirilen Emrah A., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen Emrah A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, Emrah A.'nın evine operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark eden şüpheli, evdeki reçeteye tabi uyuşturucu içerikli hapları valize doldurup, kaçmak istedi. Fakat polis, evin kapısında şüpheli Emrah A.'yı yakaladı. Valizi açan ekipler, 6 bin 48 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Emrah A., sorgusunda, "Valizdeki uyuşturucu içerikli hapların satışını yapmıyordum. Bağımlıyım, ucuza bulduğum için toplu satın aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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