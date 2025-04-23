İstanbul'da şiddetli bir deprem meydana geldi

İstanbul'da çok şiddetli bir deprem meydana geldi
Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Balıkçı Kenan'dan çok konuşulacak iddia: İmamoğlu kulağıma eğilip dedi ki...

Balıkçı Kenan'dan bomba iddia: İmamoğlu kulağıma eğilip dedi ki...

Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Operasyonda Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Operasyonda Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu satıcısı Emrah A. evinde yakalandı. Elindeki valizde 6 bin 48 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Emrah A. tutuklandı.

ADANA'da narkotik polisi, evine operasyon düzenlenen uyuşturucu satıcısı Emrah A.'yı (36), kaçmak isterken kapıda yakaladı. Elindeki valizde, reçeteye tabi 6 bin 48 uyuşturucu içerikli hap ele geçirilen Emrah A., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen Emrah A.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark eden şüpheli, evdeki reçeteye tabi uyuşturucu içerikli hapları valize doldurup, kaçmak istedi. Fakat polis, evin kapısında şüpheli Emrah A.'yı yakaladı. Valizi açan ekipler, 6 bin 48 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen Emrah A. sorgusunda, "Valizdeki uyuşturucu içerikli hapların satışını yapmıyordum. Bağımlıyım, ucuza bulduğum için toplu satın aldım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emrah A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.