Adana'da Uyuşturucu Satıcısı 16 Yıl Hapis Cezası Aldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı, duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince ilçenin Havutlu Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evinde gece vakti motosikletle yanına gelen S.B. ve S.E'ye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Evdeki mutfak dolabında paketler halinde gizlenmiş uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildiğini bildiren savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak Ö.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri süren Ö.K, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı sanık Ö.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.