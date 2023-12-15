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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı

15 Aralık 2023 10:16 Güncelleme: 10:18 Abone Ol

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik üç ikamete yapılan baskında 106 uyuşturucu hap, 516 gram esrar, 2 gram kokain, 1,89 gram eroin, 6 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon sonucunda Sıla ve eşi İsmail G. ile Hakan L, Şahin O. ve Yusuf Baba A. gözaltına alındı ve tutuklandı.