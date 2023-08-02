Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokaklarda uyuşturucu satanların tespit edilip yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Ekipler, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki üç adrese düzenlediği operasyonda 73,33 gram kokain, 9 gram sentetik uyuşturucu, 1 uyuşturucu hap, reçeteyle satışı yapılan 169 uyuşturucu etkili hap, 0,47 gram eroin, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirdi.

Adreslerdeki şüpheliler Hasan Ç, Mehmet Y. ve Ozan A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.