Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Yönelik Denetim Yapıldı
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, park ve sokaklarda uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 211 kişi GBT kontrolünden geçirildi ve 5 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Adana'da narkotik ekipleri park ve sokaklarda uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, park ve sokaklardaki denetimlerde şüphelendikleri 211 kişiyi Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrol etti.
Üst aramasında 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen A.T. gözaltına alındı.
Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel