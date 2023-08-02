Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 3 Tutuklama

ADANA'da 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde satış yaptığı belirlenen Hasan Ç., Mehmet Y. ve Ozan A.'yı adreslerine yaptıkları baskınla gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 6,43 gram bonzai, 2,56 gram metamfetamin, 73,33 gram kokain, 0,47 gram eroin, 170 uyuşturucu etkili hap, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı. (DHA)