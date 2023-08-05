Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 şüpheli cezaevine gönderildi
Güncel Haberler
Adana'da yapılan operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 450 gram eroin, 75,67 gram sentetik uyuşturucu, 1,38 gram esrar ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı.
Seyhan ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 450 gram eroin, 75,67 gram sentetik uyuşturucu, 1,38 gram esrar ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Polis, adreslerdeki şüpheliler E.D. ve M.A'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.