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Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 2 şüpheli cezaevine gönderildi

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Adana'da yapılan operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 450 gram eroin, 75,67 gram sentetik uyuşturucu, 1,38 gram esrar ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı.

Seyhan ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 450 gram eroin, 75,67 gram sentetik uyuşturucu, 1,38 gram esrar ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Polis, adreslerdeki şüpheliler E.D. ve M.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel

Adana Güncel Haberler

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