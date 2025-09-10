Haberler

Adana'da Uyuşturucu Satıcıları Suçüstü Yakalandı

Adana'da sosyal medya üzerinden uyuşturucu ticareti yapan Vedat G. ve R.Y. suçüstü yakalanarak tutuklandı. İki şüpheliden 4 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ve 3 gram kokain ele geçirildi.

ADANA'da sosyal medya videosunda torbacı diye bilinen uyuşturucu satıcılarının çalışma yöntemlerini anlatan Vedat G., (31), ile R.Y. (21) uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde çekilip, sosyal medyada yayınlanan videoyla ilgili inceleme yaptı. Görüntülerde, torbacı diye bilinen uyuşturucu satıcılarının çalışma yöntemlerini anlatan Vedat G.'nin kimliğini ve adresini tespit etti. Sokağa giden ekipler, şüpheliyi uyuşturucu satışı yaptığı sırada R.Y. ile birlikte suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında 4 gram esrar, 13 uyuşturucu hap ile 3 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularında birbirini suçlayan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
