Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 9 yıl 2 ay hapis cezası

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 9 yıl 2 hapis cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ö.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde otomobilinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak, Ö.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Sanık Ö.A, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek, "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl 2 ay hapis ve 18 bin 320 lira adli para cezasına çarptırdığı Ö.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.