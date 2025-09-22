Haberler

Adana'da Uyuşturucu Satarken Yakalanan Sanığa 8 Yıl 4 Ay Hapis Cezası

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde uyuşturucu satarken yakalanan S.B., 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık, suçlamaları reddetti ancak mahkeme tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık S.B. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 9 Şubat'ta sanığın, Sarıhamzalı Mahallesi'nde ikametine gelen kişiye poşete gizlediği 4,85 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, S.B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık, savunmasında hakkındaki suçlamayı reddetti, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
