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Adana'da Uyuşturucu Parası İsteyen Şahıs, Annesiyle Kavga Edip Evi Ateşe Verdi

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Adana'da uyuşturucu parası isteyen bir şahıs, annesiyle kavga edip evi ateşe verdi. Şüpheli kaçarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

ADANA'da 6 ay önce kız kardeşi K.Ç.'yi tabanca ile yaralayan Halil Ç. (24), bu kez kendisine uyuşturucu parası vermeyen annesi Halime Ç. (45) ile kavga edip, evi ateşe verdi. Şüpheli kaçarken, alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi 989 Sokak'ta meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Halil Ç., iddiaya göre annesi Halime Ç.'den para istedi. Annesi bu teklifi reddedince öfkelenen Halil Ç., pompalı tüfekle evin içinde rastgele ateş edip, tehditler savurdu. Halil Ç., daha sonra evdeki battaniyeleri ateşe verip, kaçtı. Alevler kısa sürede evi sararken, evdeki anne Halime Ç. ile kızları Hülya Ç. (30) ve K.Ç., kendilerini dışarı attı. İhbarla adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

DENETİMLİ SERBESTLİKLE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Eşyaları kullanılamaz hale gelen Hülya Ç., "Bundan 4 gün önce annemin evine taşınmıştım. Çocuklarımı okula götürdükten sonra eve döndüğümde annemle kavga edip, evi yakmış. Madde kullanıyor, para istemiş. Çocuklarım evin halini görünce psikolojisi bozulacak" diye konuştu.

Bu arada Halil Ç.'nin şubat ayında kız kardeşi K.Ç.'yi ayağından tabancayla vurduğu, denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı belirtildi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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