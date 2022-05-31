Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler

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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu imal ederek sattıkları ileri sürülen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Uyuşturucu Hisarcık Kozan Adana Güncel Haberler

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