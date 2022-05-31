Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler

Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
AA - Fatih Azgın - Güncel
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Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede uyuşturucu imal ederek sattıkları ileri sürülen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA / Fatih Azgın - Güncel