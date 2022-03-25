Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Adana'da 4 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da 4 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde yaptıkları denetim sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, sürücü A.A. (43) ile araçtaki A.M. (32) ve M.E'nin (33) üzerini aradı.

Aramalarda M.E'nin iç çamaşırına gizlenmiş 4 bin 900 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, 3 şüpheliyi de gözaltına alındı.

Zanlılar A.A. ve A.M. ifadelerinde, M.E'nin üzerinde uyuşturucu bulundurduğunu bilmediklerini ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Haberler

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