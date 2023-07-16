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Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

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Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen Meydan Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi. Adresteki aramada, 36,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Polis, uyuşturucuyla ilgili şüpheli E.C.Y'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen Meydan Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adresteki aramada, 36,50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Polis, uyuşturucuyla ilgili şüpheli E.C.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Adana Güncel Haberler

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