Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda polis, 124,86 gram sentetik uyuşturucu ve bir hassas terazi ele geçirdi. İki şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla Ahmet B. ve Ayhan D'nin birlikte kaldığı merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 124,86 gram sentetik uyuşturucu ile araç anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirdi.
Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, narkotik ekiplerinin evde yaptığı aramada uyuşturucunun bir kısmını buzdolabında bulması polis kamerasınca görüntülendi.