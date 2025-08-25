Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Şahıs Tutuklandı
Yüreğir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evde ele geçirilen 286,66 gram sentetik uyuşturucu ile 34 yaşındaki B.V. ve 17 yaşındaki M.T. tutuklandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.
Adreste 286,66 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, B.V (34) ve M.T'yi (17) gözaltına aldı.
İfadelerinde evdeki kimyasal maddeleri boya silmek için bulundurduklarını iddia eden zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel