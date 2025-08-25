Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Şahıs Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evde ele geçirilen 286,66 gram sentetik uyuşturucu ile 34 yaşındaki B.V. ve 17 yaşındaki M.T. tutuklandı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

Adreste 286,66 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, B.V (34) ve M.T'yi (17) gözaltına aldı.

İfadelerinde evdeki kimyasal maddeleri boya silmek için bulundurduklarını iddia eden zanlılar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
Süper Lig devinden Tielemans bombası

Süper Lig devinden Tielemans bombası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halit Yukay'ın acı haberi sonrası Seda Bakan'dan yürek burkan paylaşım

Acı haber sonrası Seda Bakan'dan yürek burkan paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.