Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler

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Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

AA - Fikret Kavğalı - Güncel
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saimbeyli ilçesi Beypınarı Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelinin adresinde 2 kilo 374 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheli İ.E. gözaltına alındı.

AA / Fikret Kavğalı - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Adana, Güncel, Haberler

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