Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA - Fikret Kavğalı - Güncel
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Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saimbeyli ilçesi Beypınarı Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Şüphelinin adresinde 2 kilo 374 gram esrar ele geçirildi.
Şüpheli İ.E. gözaltına alındı.
AA / Fikret Kavğalı - Güncel