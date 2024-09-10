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Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda Aranan 2 Kişi Yakalandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, aranan 2 kişi yakalandı. Operasyonda 23,61 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu operasyonunda, kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan firari 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen bir ikamete operasyon düzenledi.

Polisleri görünce kaçma girişiminde bulunan şüpheliler Özkan E. ve Osman D. kovalamaca sonucu yakalandı. Özkan E'nin kaçmaya çalıştığı sırada düşerek kolundan yaralandığı öğrenildi.

Ekipler, ikamette yaptıkları aramalarda 23,61 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Şüphelilerden Osman D'nin uyuşturucu ticareti suçundan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla, Özkan E'nin de çeşitli suçlardan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirtildi.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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