Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Kozan, Karataş, Ceyhan, Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde denetimlerde bulundu.

Aramalarda 588 kök kenevir ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.