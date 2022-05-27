Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik Kozan, Karataş, Ceyhan, Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde denetimlerde bulundu.

Aramalarda 588 kök kenevir ele geçirildi, 8 zanlı gözaltına alındı.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Karataş, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title