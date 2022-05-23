Adana'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - Haberler

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ilçede 7 Aralık-14 Nisan'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli, polis ekiplerince teknik ve fiziki takibe alındı.

Polis, teknik takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 10 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında, 28,66 gram esrar, 4 bin 327 sentetik ecza hapı, 5 Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 fişek, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan alüminyum folyo rulosu ve makasla uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 85 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'sinin tutuklandığı operasyonla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.