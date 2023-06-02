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Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Zanlı Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Zanlı Yakalandı

Güncel Haberler

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi ve 41 kök Hint keneviri, 52 gram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 25 tabanca mermisi ele geçirdi. Gözetim altına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaisalı, Karataş ve Yüreğir ilçelerinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde, 41 kök Hint keneviri, 52 gram esrar, 2 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 25 tabanca mermisi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri adreslerdeki 7 zanlıyı yakaladı.

Gözetim altına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

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