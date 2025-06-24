Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama
Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda 291,96 gram sentetik uyuşturucu, çeşitli uyuşturucu haplar ve kokain ele geçirildi.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Ekipler, yaptıkları araştırmayla belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 291,96 gram sentetik uyuşturucu, 13 uyuşturucu hap, 13 uyuşturucu etkili hap, 0,72 gram kokain ve hassas terazi ele geçirildi, 7 zanlı da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Söz konusu adreslerde çeşitli yerlere gizlenmiş uyuşturucuların ekiplerce bulunması da polis kamerasınca kaydedildi.