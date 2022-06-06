Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
AA - Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da 1 kilo 860 gram eroin, 901 uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 1 kilo 860 gram eroin, 901 uyuşturucu hap ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 1 kilo 860 gram eroin, 901 uyuşturucu hap, ruhsatsız bir tabanca, 4 av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 20 kartuş ele geçirildi.
Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
AA / Eren Bozkurt - Güncel