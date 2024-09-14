Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Adana'da 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getireceği istihbaratı alınan N.A. idaresindeki tırı takibe aldı.

Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'ne giden N.A, burada yanında bulunan çantayı M.T'ye verdi.

Polis, kuzeni Ş.T. ile siteden ayrılmak için cipe binen M.T'ye yönelik operasyon yaptı.

Cipin önünü kesen polis, M.T, Ş.T. ve N.A'yı gözaltına aldı.

N.A'nın M.T'ye verdiği çantada 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu ve 10 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.A. ile M.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Ş.T. ise konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Öte yandan polisin operasyonu, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.