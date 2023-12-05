Haberler ›› Güncel ›› Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

5 Aralık 2023 10:07 Son Güncelleme: 10:08 Abone Ol

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Zanlılar tutuklandı.