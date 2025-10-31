Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi ve Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde ve şüphelilerin araçlarındaki aramada, 34,75 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 117,4 gram sentetik uyuşturucu, 6,55 gram esrar, 99,40 gram kokain, 51 sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 37 bin 900 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler Halil S, Murat D, Mehmet T, Elif Ş. ve Ali H. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.